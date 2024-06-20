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12:40, 20 июня 2024Бывший СССР

Подконтрольный ВСУ Херсон оказался обесточен

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в результате атаки город остался без света

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В результате ракетной атаки подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон оказался обесточен. Об этом в Telegram сообщает глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Из-за российских обстрелов Херсон остался без света», — говорится в публикации чиновника.

Отмечается, что инженеры и оперативные службы города уже приступили к ликвидации последствий атаки. О том, какие объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения в стране к началу зимы. Он заявил, что Киев надеется на помощь союзников в этом вопросе.

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      Глеб Палехов
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