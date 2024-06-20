Зеленский пообещал к началу зимы решить проблемы с энергоснабжением на Украине

Владимир Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине к началу зимы. Его слова передает РИА Новости.

«Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений», — заявил Зеленский.

Он заявил, что Украина надеется на помощь союзников в этом вопросе.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что энергетическая ситуация в стране зимой будет близка к катастрофической. Он добавил, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.