Владимир Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине к началу зимы. Его слова передает РИА Новости.
«Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений», — заявил Зеленский.
Он заявил, что Украина надеется на помощь союзников в этом вопросе.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что энергетическая ситуация в стране зимой будет близка к катастрофической. Он добавил, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.