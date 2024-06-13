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20:21, 13 июня 2024Бывший СССР

Порошенко заявил о приближающейся энергетической катастрофе на Украине

Порошенко: зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что энергетическая ситуация в стране зимой близится к катастрофической. Запись его слов опубликовал канал «Прямой».

«Прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — отметил Порошенко.

Он добавил, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Он также отметил, что стране не хватает импорта электроэнергии, чтобы покрыть дефицит.

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      Валентин Карант
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