Министр Галущенко: Украине не хватит 50% энергогенерации, чтобы пережить зиму

Украина лишилась 50 процентов электрогенерирующих мощностей. Об этом министр энергетики республики Герман Галущенко сообщил в интервью Reuters.

По словам главы Минэнерго, оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Он также отметил, что Украине не хватает импорта электроэнергии из других стран, чтобы покрыть дефицит.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Украина лишилась более половины мощностей, вырабатывающих электричество. В ответ власти республики обвинили издание в работе на Россию, назвав некоторые приведенные факты ложью и подвергнув сомнению ссылки на анонимные источники в украинском кабмине.