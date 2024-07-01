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13:10, 1 июля 2024Бывший СССР

В Полтавской области произошли взрывы

В Миргородской общине Полтавской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Миргородской общине Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram-канале.

«В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов. Об этом "Общественному" сообщили местные жители», — сказано в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 13:07.

Ранее в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры в результате взрывов. Кроме того, ранним утром 1 июля сообщалось о детонациях в Киеве. В украинской столице объявлялась воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко информировал о работе системы противовоздушной обороны. Он призывал жителей находиться в укрытиях.

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      Кристина Есикова
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