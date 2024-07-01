В Полтавской области произошли взрывы

В Миргородской общине Полтавской области Украины произошли взрывы

В Миргородской общине Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram-канале.

«В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов. Об этом "Общественному" сообщили местные жители», — сказано в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 13:07.

Ранее в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры в результате взрывов. Кроме того, ранним утром 1 июля сообщалось о детонациях в Киеве. В украинской столице объявлялась воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко информировал о работе системы противовоздушной обороны. Он призывал жителей находиться в укрытиях.