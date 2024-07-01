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08:41, 1 июля 2024Бывший СССР

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву Херсонщине

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом написал глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — сообщил глава Херсонской ОВА. Дополнительных подробностей о числе объектов и их местоположении не сообщается.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрывов в Запорожском районе. Украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

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      Алевтина Запольская
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