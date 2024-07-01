Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву Херсонщине

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом написал глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — сообщил глава Херсонской ОВА. Дополнительных подробностей о числе объектов и их местоположении не сообщается.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрывов в Запорожском районе. Украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.