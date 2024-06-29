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18:11, 29 июня 2024Бывший СССР

Власти Украины заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожья повредили объект инфраструктуры

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья в результате взрыва повредили объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«Атакован один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе», — говорится в заявлении.

По словам Федорова, есть повреждения, однако никто не пострадал. Отмечается, что украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее стало известно, что в подконтрольной ВСУ часть Запорожской области произошли взрывы. Информация о повреждениях и другие подробности взрыва не приводится.

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      Виктория Кондратьева
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