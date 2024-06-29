Власти Украины заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья в результате взрыва повредили объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
«Атакован один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе», — говорится в заявлении.
По словам Федорова, есть повреждения, однако никто не пострадал. Отмечается, что украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее стало известно, что в подконтрольной ВСУ часть Запорожской области произошли взрывы. Информация о повреждениях и другие подробности взрыва не приводится.