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15:52, 29 июня 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье были слышны звуки взрывов
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Запорожье были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. Других подробностей о взрывах не приводится. Информация о повреждениях также отсутствует.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ существенно усилили удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. По его словам, украинские войска наносят удары по мирному населению, «захлебываясь в своей злобе» из-за неудач на фронте. В частности, были атакованы город Каменка-Днепропетровская, села Знаменка, Бурчак, Новофедоровка и Мирно, сообщил он.

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      Мария Черкасова
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