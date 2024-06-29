В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье были слышны звуки взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Запорожье были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. Других подробностей о взрывах не приводится. Информация о повреждениях также отсутствует.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ существенно усилили удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. По его словам, украинские войска наносят удары по мирному населению, «захлебываясь в своей злобе» из-за неудач на фронте. В частности, были атакованы город Каменка-Днепропетровская, села Знаменка, Бурчак, Новофедоровка и Мирно, сообщил он.

