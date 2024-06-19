Рогов рассказал об усилившихся ударах ВСУ по мирным районам Запорожья

Рогов: ВСУ усилили удары по мирным районам Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно усилили удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска наносят удары по мирному населению, «захлебываясь в своей злобе», из-за неудач на фронте. В частности, были атакованы город Каменка-Днепропетровская, села Знаменка, Бурчак, Новофедоровка и Мирное.

«Боевики ВСУ существенно активизировали обстрелы сел и городов Запорожской области. Главная их цель – мирные граждане. (...) По последним данным, от ударов ВСУ сегодня один мирный житель ранен, один убит», — заявил Рогов.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что ВСУ отказываются прекращать огонь для эвакуации мирного населения. По его словам, в области сохраняется опасная оперативная обстановка, а мирные жители региона вынуждены днями и неделями прятаться в подвалах без еды и воды.