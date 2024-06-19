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16:10, 19 июня 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об усилившихся ударах ВСУ по мирным районам Запорожья

Рогов: ВСУ усилили удары по мирным районам Запорожья

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно усилили удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска наносят удары по мирному населению, «захлебываясь в своей злобе», из-за неудач на фронте. В частности, были атакованы город Каменка-Днепропетровская, села Знаменка, Бурчак, Новофедоровка и Мирное.

«Боевики ВСУ существенно активизировали обстрелы сел и городов Запорожской области. Главная их цель – мирные граждане. (...) По последним данным, от ударов ВСУ сегодня один мирный житель ранен, один убит», — заявил Рогов.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что ВСУ отказываются прекращать огонь для эвакуации мирного населения. По его словам, в области сохраняется опасная оперативная обстановка, а мирные жители региона вынуждены днями и неделями прятаться в подвалах без еды и воды.

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      Валентин Карант
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