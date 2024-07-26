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21:51, 26 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

Зеленский назвал самым сложным для ВСУ покровское направление в ДНР
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое направление в Донецкой народной республике (ДНР) является наиболее трудным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава государства назвал самым сложным для ВСУ покровское направление.

«И с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление», — отметил он.

Ранее в силовых структурах ДНР подтверждали факт, что на покровском направлении активизировались бои. «По сути, сейчас боевые действия наиболее сконцентрированы в районе железнодорожной ветки на покровском направлении», — уточнял собеседник ТАСС.

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      Марина Совина
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