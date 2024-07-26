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13:16, 26 июля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об активизации боев на покровском направлении

Силовые структуры ДНР: на покровском направлении активизировались бои

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На покровском направлении активизировались бои. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

«По сути, сейчас боевые действия наиболее сконцентрированы в районе ж/д ветки на покровском направлении», — уточнил собеседник издания.

По информации источника, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке передовой ухудшается.

Ранее в силовых структурах ДНР заявляли, что практически вся группировка украинских военных бежала с позиций в Новоселовке Первой на покровском направлении. Уточнялось, что российские военные приступили к зачистке территорий.

После появления сообщений об окружении украинских военных в районе населенного пункта Прогресс в ВСУ прокомментировали сложившуюся на фронте обстановку. Так, в Вооруженных силах Украины заявили о «напряженной и сложной» ситуации на покровском направлении.

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      Екатерина Грищенко
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