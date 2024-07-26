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11:36, 26 июля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об оставленных ВСУ позициях в Новоселовке Первой

Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили позиции в Новоселовке Первой, идет зачистка

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе почти всей группировки оставили свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах региона.

«Они действительно практически в полном составе вышли [из Новоселовки Первой]. Сейчас идет зачистка территорий», — подтвердил журналистам собеседник.

Ранее о бегстве солдат ВСУ из Новоселовки Первой на покровском направлении сообщал командир танка Т-80 с позывным Литвин. По его словам, украинские военные бросали позиции как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. При этом они не эвакуировали тела сослуживцев.

26 июля украинский аналитический ресурс Deep State подтвердил продвижение российских войск на покровском направлении. Отмечалось, что армия России подошла к селам Веселое, Лисичное и Тимофеевка.

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      Екатерина Грищенко
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