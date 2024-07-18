Российский танкист рассказал о бегстве бойцов ВСУ со своих позиций

Танкист с позывным Литвин: ВСУ спасаются бегством со своих позиций в Новоселовке

Командир танка Т-80 с позывным Литвин рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасаются бегством, оставляя свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, находящихся на покровском направлении. Он отметил, что при этом они бросают раненых и оставляют тела погибших сослуживцев, сообщает ТАСС.

«Противник бежит с позиций в этом районе. Уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших», — заявил российский военнослужащий.

По его словам, украинские военные на данном участке фронта практически окружены, поскольку российские артиллеристы контролируют все пути отхода.

Ранее оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Еж рассказал, что у находящихся под Харьковом бойцов ВСУ почти закончились советские образцы военной техники. По его словам, они воюют в основном поставленной НАТО техникой, а также продукцией ВПК Украины.