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07:35, 18 июля 2024Бывший СССР

Российский танкист рассказал о бегстве бойцов ВСУ со своих позиций

Танкист с позывным Литвин: ВСУ спасаются бегством со своих позиций в Новоселовке

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир танка Т-80 с позывным Литвин рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасаются бегством, оставляя свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, находящихся на покровском направлении. Он отметил, что при этом они бросают раненых и оставляют тела погибших сослуживцев, сообщает ТАСС.

«Противник бежит с позиций в этом районе. Уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших», — заявил российский военнослужащий.

По его словам, украинские военные на данном участке фронта практически окружены, поскольку российские артиллеристы контролируют все пути отхода.

Ранее оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Еж рассказал, что у находящихся под Харьковом бойцов ВСУ почти закончились советские образцы военной техники. По его словам, они воюют в основном поставленной НАТО техникой, а также продукцией ВПК Украины.

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      Марина Совина
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