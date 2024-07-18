Российский военный рассказал о потере ВСУ под Харьковом почти всей советской техники

Военный с позывным Еж: у ВСУ под Харьковом почти не осталось советской техники

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Еж рассказал, что у находящихся под Харьковом бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти закончились советские образцы военной техники. По его словам, они воюют в основном поставленной НАТО техникой, а также продукцией ВПК Украины, сообщает РИА Новости.

«В последнее время замечаю такую тенденцию, что у противника все меньше встречаются советские экземпляры техники: орудия, танки, бронетранспортеры. Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия», — заявил он, сделав вывод, что у ВСУ заканчивается советская техника.

Военный подчеркнул, что тщательнее всего от уничтожения российскими беспилотниками украинские солдаты берегут американские гаубицы М777, используя вместо них орудия предыдущего поколения М198 или М119.

Ранее стало известно, что в селе Крынки Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.