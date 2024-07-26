Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

DS: российские войска продвинулись на покровском направлении

Российские войска продвинулись на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический ресурс Deep State (DS).

По данным ресурса, Вооруженные силы России подошли к селам Веселое, Лисичное и Тимофеевка и продвинулись на запад от недавно взятого под контроль села Прогресс.

24 июля в Генштабе украинской армии заявляли о напряженной ситуации на кураховском и покровском направлениях. В ведомстве отметили, что бои продолжаются, в частности, в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковеевка и Константиновка.