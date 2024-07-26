Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:37, 26 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

DS: российские войска продвинулись на покровском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический ресурс Deep State (DS).

По данным ресурса, Вооруженные силы России подошли к селам Веселое, Лисичное и Тимофеевка и продвинулись на запад от недавно взятого под контроль села Прогресс.

24 июля в Генштабе украинской армии заявляли о напряженной ситуации на кураховском и покровском направлениях. В ведомстве отметили, что бои продолжаются, в частности, в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковеевка и Константиновка.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

      Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

      Стало известно о возможном намерении Трампа поменять кандидата в вице-президенты

      Врачи обнаружили пользу умеренного стресса для долголетия

      В Кремле заявили о катастрофическом для будущего нации уровне рождаемости в России

      Чемпионка мира назвала универсальный для всех возрастов вид спорта

      Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите»

      Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

      Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

      Харрис разочаровала премьера Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше