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17:22, 24 июля 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал направления с напряженной ситуацией

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на кураховском и покровском направлениях

Фото: Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском и покровском направлениях является напряженной. Это признал Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — сказано в публикации.

В Генштабе ВСУ добавили, что продолжаются боестолкновения в районе Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки на кураховском направлении.

Ранее украинский ресурс DeepState признал, что подразделения ВСУ оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении. Как рассказали солдаты ВСУ, они попали в такую ситуацию из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

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      Кристина Есикова
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