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14:41, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

DeepState: подразделения ВСУ оказались в котле на покровском направлении

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState сообщил о попадании в окружении батальонов 31-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ южнее населенного пункта Лозоватское в ДНР. По словам солдат, они оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

«Бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата», — заявили аналитики. Как рассказали в 31-ой ОМБр, прибывшие на помощь подразделения 47-ой бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию. Отмечается, что управление затруднено из-за потери всех ротных командиров.

Ранее боец ВСУ Егор Фирсов пожаловался на действия российской авиации на покровском направлении. Он подчеркнул, что на этом участке фронта постоянно проходят ожесточенные бои.

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      Юрий Леонов
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