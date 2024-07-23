На Украине пожаловались на российскую авиацию

Боец ВСУ Фирсов пожаловался на российскую авиацию и авиабомбы

Российские войска активно применяют авиацию и авиабомбы на покровском направлении. На это пожаловался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Егор Фирсов, передает УНИАН.

«Сложно, потому что враг использует все, начиная от авиации, авиабомб», — сказал он. Фирсов подчеркнул, что на этом участке фронта постоянно проходят ожесточенные бои.

Кроме того, украинский военный назвал преимуществом российских сил дальность беспилотников.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев признал, что войска России научились поражать оборонные предприятия Украины, перегружая систему противовоздушной и противоракетной обороны комбинированными ударами. По его словам, Москва достигает определенных успехов в разрушении оборонной промышленности страны.