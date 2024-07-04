Полковник ВСУ пожаловался на успехи ВС России в обходе украинского ПВО

Полковник ВСУ Селезнев: ВС России обходят ПВО Украины комбинированными ударами

Вооруженные силы (ВС) России научились поражать оборонные предприятия Украины, перегружая систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) страны комбинированными ударами. На успехи российских военных в обходе украинского ПВО пожаловался полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Селезнев, передает РИА Новости.

«Противник применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается», — заявил военный.

Селезнев добавил, что Москва достигает определенных успехов в разрушении оборонной промышленности Украины.

Впервые Воздушно-космические силы России применили планирующую ФАБ-3000 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.