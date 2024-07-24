В ВСУ прокомментировали окружение на покровском направлении

В ВСУ назвали окружение на покровском направлении напряженной ситуацией

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) прокомментировали окружение подразделения в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), назвав ситуацию сложной и напряженной. Об этом пишет официальный канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» «Хортицкий ветер».

«Ситуация на покровском направлении в полосе ответственности, где, в частности, ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная», — пишет канал.

Отмечается, что украинское командование проводит мониторинг и анализ обстановки для реагирования на изменения на поле боя.

О попадании в окружение батальонов 31-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ южнее населенного пункта Лозоватское в ДНР сообщал украинский ресурс DeepState. По словам солдат, они оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.