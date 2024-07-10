Алаудинов оценил желание украинских военных сдаваться в плен

Алаудинов: бойцы ВСУ делают все, чтобы сдаться в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен, при этом их расстреливают свои же заградотряды. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба России Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды», — сказал он.

По его словам, если военные ВСУ сдаются, то делается все для того, чтобы они не дошли до российских сил. Алаудинов отметил, что украинских военнослужащих расстреливают свои же, используя все виды вооружения.

5 июля он заявил, что о скором завершении специальной военной операции (СВО) свидетельствует обстановка на передовой. Он повторил ранее озвученное им мнение, согласно которому СВО завершится в этом году. По словам Алаудинова, на скорое завершение спецоперации указывает то, что войска России «потихоньку наступают» на всех участках линии боевого соприкосновения.