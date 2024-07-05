Генерал из Генштаба России объяснил свой прогноз завершения СВО в 2024 году

Алаудинов: армия России наступает на всех участках в зоне СВО

О скором завершении специальной военной операции (СВО) свидетельствует обстановка на передовой. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в интервью ЧГТРК «Грозный». Фрагмент его общения с журналистами опубликован в Telegram.

Генерал повторил ранее озвученное им мнение, согласно которому СВО завершится в 2024-м году.

По словам Алаудинова, на скорое завершение спецоперации указывает то, что армия России «потихоньку наступает» на всех участках линии боевого соприкосновения. «Мы воюем, каждый день есть результат», — отметил он.

Также офицер сообщил о переброске всех украинских резервов в Харьковскую область, где недавно российские войска открыли новое направление, сумев занять ряд населенных пунктов и продвинуться вглубь украинской территории. «Это уже говорит о том, что задача, которая ставилась перед нами, она уже выполнена», — заключил Алаудинов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие завершения украинского конфликта. Глава государства пояснил, что это произойдет после прекращения поставок оружия Киеву.