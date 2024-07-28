«Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому

РИА: пленные морпехи ВСУ из «Азовстали» потребовали от Киева обменять их

Военнослужащие элитного подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшиеся в плен в Мариуполе в апреле 2022 года, записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается, — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть, полгода Алексей Собчук старший лейтенант

Морпехи напомнили, что им обещали скорый обмен

Собчук рассказал, что сдался в плен российским войскам 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения на металлургическом заводе «Азовсталь». Сначала морпехам обещали скорое возвращение на родину, однако через полгода военные увидели, как на обмен отправляют пленных, сдавшихся всего три месяца назад.

«Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались», — отметил офицер.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По его словам, попадание в плен в то время было единственным способом выжить, поскольку морпехи имели проблемы с питанием, боеприпасами и логистикой.

Старший сержант ВСУ спросил у руководства Украины о дочерях

Старший сержант Борис Крутенок в обращении к руководству Украины задал вопрос о дочерях.

Дочерям было восемь лет и восемь месяцев (на момент начала СВО — прим. «Ленты.ру»). На данный момент старшей 11-й год идет, младшей идет четвертый. Хотел бы задать вопрос: когда я увижу своих дочерей? Борис Крутенок старший сержант

Разобраться с ситуацией попросили и другие морпехи, среди которых младшие офицеры, матросы и сержанты.

В мае был убит один из сдавшихся в плен командиров «Азова»

В начале мая российские военные ликвидировали командира минометной батареи бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) Андрея Плитуса. Это произошло в районе села Диброва Донецкой народной республики (ДНР).

Весной 2022-го Плитус сдался в плен в «Азовстали» и подписал бумаги о том, что больше не будет воевать против России. В мае 2023 года его обменяли на российских военных. Однако после этого командир «Азова» вернулся на фронт.

На территории «Азовстали» сдались в плен 2439 бойцов «Азова»

20 мая 2022 года Минобороны России сообщило о полном контроле над территорией завода «Азовсталь», на котором шли продолжительные бои. Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Экс-министр обороны Сергей Шойгу также рассказывал, что при взятии «Азовстали» в Мариуполе были уничтожены более четырех тысяч украинских военных, включая «азовцев».

