Уничтожен один из командиров «Азова». Два года назад он сдался в плен в Мариуполе и обещал больше не воевать

Военкор Татаринов заявил о ликвидации в ДНР командира «Азова» Андрея Плитуса

Армия России 6 мая в районе села Диброва Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировала командира минометной батареи бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) Андрея Плитуса. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов.

В марте 2022 года Плитус сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе и, по словам Татаринова, подписал бумаги о том, что больше не будет воевать против России. В мае 2023 года его обменяли на российских военных. Однако после этого командир «Азова» вернулся на фронт.

Видать, тогда не навоевался Руслан Татаринов военкор

Ранее был ликвидирован еще один боец «Азова»

Ранее в мае был ликвидирован еще один боец «Азова» — Назарий Гринцевич с позывным Гренка. Гринцевич также попадал в российский плен в 2022 году после боев на «Азовстали». Как и Плитус, после процедуры обмена он попал домой и снова отправился в зону боевых действий.

Гренка вступил в 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную из бывших солдат «Азова», в составе которой воевал вплоть до ликвидации Российской армией.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На территории «Азовстали» взяли в плен 2439 бойцов «Азова»

20 мая 2022 года Минобороны России заявило об установлении полного контроля над территорией завода «Азовсталь», на котором шли продолжительные бои. Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-министр обороны Сергей Шойгу также рассказывал, что при взятии «Азовстали» в Мариуполе было уничтожено более четырех тысяч украинских военных, включая «азовцев».