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14:25, 14 мая 2024Бывший СССР

Уничтожен один из командиров «Азова». Два года назад он сдался в плен в Мариуполе и обещал больше не воевать

Военкор Татаринов заявил о ликвидации в ДНР командира «Азова» Андрея Плитуса

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России 6 мая в районе села Диброва Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировала командира минометной батареи бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) Андрея Плитуса. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов.

В марте 2022 года Плитус сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе и, по словам Татаринова, подписал бумаги о том, что больше не будет воевать против России. В мае 2023 года его обменяли на российских военных. Однако после этого командир «Азова» вернулся на фронт.

Видать, тогда не навоевался

Руслан Татариноввоенкор

Ранее был ликвидирован еще один боец «Азова»

Ранее в мае был ликвидирован еще один боец «Азова» — Назарий Гринцевич с позывным Гренка. Гринцевич также попадал в российский плен в 2022 году после боев на «Азовстали». Как и Плитус, после процедуры обмена он попал домой и снова отправился в зону боевых действий.

Гренка вступил в 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную из бывших солдат «Азова», в составе которой воевал вплоть до ликвидации Российской армией.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На территории «Азовстали» взяли в плен 2439 бойцов «Азова»

20 мая 2022 года Минобороны России заявило об установлении полного контроля над территорией завода «Азовсталь», на котором шли продолжительные бои. Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-министр обороны Сергей Шойгу также рассказывал, что при взятии «Азовстали» в Мариуполе было уничтожено более четырех тысяч украинских военных, включая «азовцев».

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      Анастасия Яланская
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