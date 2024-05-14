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09:40, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о ликвидации сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»

Военкор Татаринов: в ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ликвидировали командира минометной батареи батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Андрея Плитуса. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

По информации Татаринова, в марте 2022 года Плитус сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После этого украинский военный подписал документы, что в дальнейших боевых действиях против России участвовать не будет.

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      Екатерина Грищенко
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