Стало известно о ликвидации сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»

Военкор Татаринов: в ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ликвидировали командира минометной батареи батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Андрея Плитуса. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

По информации Татаринова, в марте 2022 года Плитус сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После этого украинский военный подписал документы, что в дальнейших боевых действиях против России участвовать не будет.