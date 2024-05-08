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12:56, 8 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о гибели спасшегося из «Азовстали» бойца «Азова»

Уничтожен боец «Азова» Гринцевич, вернувшийся на фронт после обмена пленными
Назарий Гринцевич

Назарий Гринцевич. Кадр: ТСН / YouTube

Спасшийся из «Азовстали» военный «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Назарий Гринцевич с позывным Гренка был убит при столкновении в российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

Гринцевич попал в российский плен в 2022 году после сдачи формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода «Азовсталь».

После процедуры обмена он попал домой и снова отправился в зону боевых действий.

Военный вступил в 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную из бывших солдат «Азова», в составе которой воевал вплоть до гибели.

Ранее в России на 18 лет колонии строго режима осудили украинского гражданина за участие в «Азове».

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      Илья Таксюр
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