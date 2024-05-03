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15:56, 3 мая 2024Силовые структуры

В России осудили на 18 лет гражданина Украины за участие в «Азове»

Российский суд дал 18 лет колонии украинцу Плахотнику за участие в «Азове»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы 18-летнего гражданина Украины Владислава Плахотника за участие в батальоне «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Украинца признали виновным по статьям 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и 205.3 УК РФ («Обучение террористической деятельности»).

Суд установил, что в июле 2023 года Плахотник заключил контракт с «Азовом», после чего прошел подготовку по военному делу в учебном центре Вооруженных сил Украины. Затем его отправили на боевые действия, проходящие на территории Луганской Народной Республики. В декабре 2023 года его преступная деятельность была пресечена Вооруженными Силами России.

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      Любовь Ширижик
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