Вступивший в ВСУ россиянин и его вербовщики предстанут перед судом

В ДНР перед судом предстанут наемник из «Азова» и его вербовщики

В Донецке перед судом предстанут 29-летний россиянин Игорь Горский, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), и его вербовщики Андрей Щербинин и Алексей Изотов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По версии следствия, 30-летние Щербинин и Изотов через социальную сеть завербовали Горского в состав батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве наемника. При их содействии мужчина, проживающий в Краснодаре, дважды в 2014 и 2015 годах приезжал на территорию ДНР.

Горский прошел обучение по обращению с огнестрельным оружием, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За это он получил вознаграждение в размере более 1,2 миллиона рублей.

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