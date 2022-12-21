Шойгу отчитался об уничтожении 4 тысяч украинских военных на «Азовстали»

Шойгу заявил, что при взятии «Азовстали» уничтожили более 4 тысяч бойцов ВСУ и «Азова»

При взятии металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе были уничтожены более 4 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 21 декабря, отчитался глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам министра, речь идет в том числе о бойцах полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Кроме того, еще около 2,5 тысячи украинских военных сдались в плен.

«В результате успешных действий подразделений российских вооруженных сил и донецкой Народной милиции более 4 тысяч боевиков были уничтожены, две с половиной тысячи националистов "Азова" и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен», — уточнил Шойгу.

20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил.