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14:54, 28 июля 2024Бывший СССР

Сдавшиеся в плен морпехи из «Азовстали» обратились к офису Зеленского с просьбой

Находящиеся в плену 2 года морпехи из «Азовстали» попросили обменять их

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские морпехи из «Азовстали», которые уже больше двух лет находящиеся в плену, обратились к офису Зеленского с просьбой обменять их. Их видеообращение публикует РИА Новости.

«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — пожаловался старший лейтенант Алексей Собчук.

Собчук рассказал, что сдался российским военным 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения. По его словам, сначала морпехам обещали скорое возвращение домой, однако через полгода поняли, что постоянно обменивают других пленных.

Также он отметил, что руководство его бригады, которое попало в плен еще раньше, потому что «просто бросило бригаду», уже находится на Украине. «А мы из-за них практически тут оказались», — указал пленный.

Также он выразил мнение, что именно руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и любой логистики, а потом и вовсе создало условия, что единственным способом выжить было попасть в плен.

Ранее пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко, которого в Донецкой народной реcпублике (ДНР) пытались расстрелять сослуживцы при сдаче в плен, рассказал о своем спасении российскими бойцами.

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      Екатерина Подвигина
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