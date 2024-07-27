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12:15, 27 июля 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о спасении российскими военными после расстрела сослуживцами

Пленный боец ВСУ: российские военные вынесли меня раненого из Торецка

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наталенко, которого в Донецкой народной реcпублике (ДНР) пытались расстрелять сослуживцы при сдаче в плен, рассказал о своем спасении. Его слова приводит ТАСС.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками», — рассказал боец ВСУ.

Он вспомнил, как после этого почувствовал боль в спине и ноге — выяснилось, что в него стреляли сзади сослуживцы. «Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят, в итоге получил от своих в спину», — заявил мужчина.

Наталенко добавил, что принял весь удар на себя, так как шел последним в колонне сдавшихся. Раненого украинского военного на руках вынесли с позиций российские бойцы.

По данным Минобороны, за минувшую неделю в плен российским войскам сдались 63 военнослужащих. 27 человек из числа плененных украинских бойцов сдались в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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