Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 26 июля 2024Россия

Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России заявило о сдаче в плен 63 бойцов ВСУ за неделю

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшую неделю в плен российским войскам сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что 27 человек числа плененных украинских бойцов, сдались в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Другие подробности в Минобороны не уточнили.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что бойцы группировки войск «Центр» ударили по украинской военной технике под Авдеевкой, в результате уничтожив танк Т-64 и бронеавтомобиль Макс-Про, а также взяв в плен семь человек. В частности, армии России сдался командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

17 июля Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с Украиной по формуле 95 на 95. Переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Для прохождения лечения и реабилитации освобожденных россиян доставили в Москву.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      На Украине полицейский спас мужчину от силовой мобилизации

      США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

      На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

      Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

      Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

      Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

      В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

      Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

      В Госдуме объяснили слова о замедлении YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше