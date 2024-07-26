Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России заявило о сдаче в плен 63 бойцов ВСУ за неделю

За минувшую неделю в плен российским войскам сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что 27 человек числа плененных украинских бойцов, сдались в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Другие подробности в Минобороны не уточнили.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что бойцы группировки войск «Центр» ударили по украинской военной технике под Авдеевкой, в результате уничтожив танк Т-64 и бронеавтомобиль Макс-Про, а также взяв в плен семь человек. В частности, армии России сдался командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

17 июля Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с Украиной по формуле 95 на 95. Переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Для прохождения лечения и реабилитации освобожденных россиян доставили в Москву.