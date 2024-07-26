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07:28, 26 июля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении техники и взятии в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой

МО: бойцы «Центра» взяли в плен военных ВСУ и сожгли технику под Авдеевкой

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России ударили по военной технике противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой, а также взяли пленных. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что задачу выполняли военнослужащие группировки войск «Центр». Они уничтожили танк Т-64 и бронеавтомобиль Макс-Про. Помимо этого, армия России захватила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой.

Для выполнения боевых задач штурмовой отряд мотострелкового батальона разделился на две группы. Одна из них скрытно подошла к опорному пункту, другая отвлекла внимание на себя. В плен, как уточнили в Министерстве обороны, сдались семь военнослужащих украинской армии. В частности, армии России сдался командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее, 25 июля, ВС России нанесли удары по бронетанковому и кузнечно-механическому заводам Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где находились заводы, информации в оборонном ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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