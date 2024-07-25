Россия нанесла удары по бронетанковому и кузнечно-механическому заводам Украины

МО: нанесены удары по бронетанковому и кузнечно-механическому заводам Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по бронетанковому и кузнечно-механическому заводам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где находились заводы, информации в оборонном ведомстве не привели.

В зоне СВО за минувшие сутки российские военные также уничтожили склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и американские боевые машины пехтоы Bradley — они находились на площадке с иностранной военной техникой. Кроме того, армия России ударила по пункту базированию безэкипажных катеров живой силе противника в 104-х районах боевых действий.

23 июля в зоне проведения специальной военной операции удалось поразить цех производства украинских беспилотных летательных аппаратов. Удар также наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.