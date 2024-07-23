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13:08, 23 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударах по цеху производства украинских беспилотников

Минобороны России: нанесены удары по цеху производства беспилотников ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции удалось поразить цех производства украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Где конкретно располагалась цель — не уточняется.

Российские военные также поразили технику и скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 138 районах боевых действий. Помимо этого, они ударили по подвижной радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68.

Ранее армия России уничтожила склад, в котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ. Кроме того, были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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