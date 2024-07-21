Российские военные уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ и HIMARS

За минувшие сутки российские военные уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также сообщается, что уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

В воскресенье, 21 июля, стало известно, что в ходе спецоперации за минувшие сутки российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта — Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.