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13:15, 21 июля 2024Россия

Российские военные уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ и HIMARS

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также сообщается, что уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

В воскресенье, 21 июля, стало известно, что в ходе спецоперации за минувшие сутки российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта — Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

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      Екатерина Подвигина
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