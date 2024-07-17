Россия вернула из украинского плена десятки военных

В результате переговорного процесса Москва вернула из украинского плена 95 российских военнослужащих. О возвращении десятков военных сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению МО, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — объявили в оборонном ведомстве.
О предыдущем обмене военнопленными стало известно 25 июня. Тогда обмен проходил по формуле «90 на 90». Переговоры также проходили при посредничестве ОАЭ.