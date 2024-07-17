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14:40, 17 июля 2024Россия

Россия вернула из украинского плена десятки военных

Минобороны РФ: после переговоров Россия вернула из украинского плена 95 военных
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

В результате переговорного процесса Москва вернула из украинского плена 95 российских военнослужащих. О возвращении десятков военных сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению МО, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — объявили в оборонном ведомстве.

О предыдущем обмене военнопленными стало известно 25 июня. Тогда обмен проходил по формуле «90 на 90». Переговоры также проходили при посредничестве ОАЭ.

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      Марк Леонов
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