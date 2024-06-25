Россия и Украина обменялись военнопленными

Минобороны: Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90»

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, обмен произошел во вторник, 25 июня, в результате переговоров. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила опасность. Взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Освобожденных российские военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заключили в ведомстве.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрек подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240».