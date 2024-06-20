На Украине предрекли подготовку большого обмена пленными с Россией

Экс-нардеп Царев: готовится большой обмен пленными ВСУ и ВС РФ 240 на 240

В ближайшее время начнет готовиться большой обмен пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на людей из состава ВС России. Подготовку этого процесса предрек экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в Telegram-канале.

«240 на 240 (человек — прим. «Ленты.ру»). Возможно, будет обмен не только солдат, но и политзаключенных», — допустил бывший украинский нардеп.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. Омбудсмен напомнила, что ранее опубликовала список, который содержал имена 430 украинских бойцов, которых Москва готова передать Киеву в обмен на своих военнослужащих.