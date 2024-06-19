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15:23, 19 июня 2024Россия

Москалькова назвала количество обменов пленными между Москвой и Киевом

Москалькова: состоялось больше 40 обменов пленными между Россией и Украиной
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. Такое число назвала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Действительно, процесс трудный, но Министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались», — пояснила она.

Омбудсмен напомнила, что ранее опубликовала список, который содержал имена 430 украинских бойцов. Их Москва готова передать Киеву, получив на тех же условиях своих военнопленных. Однако на Украине это вызвало отрицательную реакцию.

«А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой», — заключила Москалькова.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным, так как в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

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      Никита Абрамов
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