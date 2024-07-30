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12:01, 30 июля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о бросившем солдат ВСУ без еды в лесополосе украинском командовании

Пленный Кицай: командование ВСУ бросило бойцов в лесополосе без еды и воды

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило украинских военнослужащих в лесополосе. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Иван Кицай, передает ТАСС.

По его словам, мобилизованных бойцов обещали отвезти на позиции на несколько дней. Однако в действительности их оставили в лесу под деревьями без еды и воды.

«Мы сидели под деревом. Со мной еще один был. (...) Потом уже он поднимает голову, видит, идут русские военные, кричат: "Сдавайтесь!"» — рассказал пленный.

Кицай добавил, что после взятия в плен русские солдаты дали ему попить и поесть.

Ранее пленный солдат ВСУ Альберт Григорович сообщал, что вернувшихся из российского плена бойцов отправляют в штурмовые отряды. Он рассказал, что украинское командование поступает таким образом даже при отсутствии необходимой специальности у военнослужащих.

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      Екатерина Грищенко
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