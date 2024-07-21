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06:56, 21 июля 2024Россия

Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям

Штурмовики выявили разговор солдат ВСУ о стрельбе по жителям Красногоровки в ДНР

Фото: Reuters

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады осуществили радиоперехват переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Украинские солдаты обсуждали стрельбу по женщинам

Согласно расшифровке радиоперехвата, которую представило Минобороны журналистам, солдаты ВСУ свободно обсуждали целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР). Из материалов следует, что в диалоге участвовали три украинским бойца.

Двое из них с предположительными позывными Абрикос и Бизон обсуждали прилет по одной из позиций. Позже Абрикос вызвал Терена, который заметил двух женщин.

Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?

военный ВСУ с позывным Абрикос

Терен подтвердил прием сообщения, добавив, что гражданские уже «прошли далеко». Предполагается, что после этого Абрикос и Бизон вернулись к разговору о последствиях прилета.

В Красногоровке были взяты в плен военные ВСУ

В Минобороны также сообщили, что штурмовики Южной группировки войск взяли в плен группу военных ВСУ во время штурма одного из районов Красногоровки. Военные зачищали многоэтажки, где находились огневые позиции. Бойцы ВСУ сдались в плен «в результате штурмовых действий».

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Ранее пленный боец ВСУ Евгений Кургак заявил, что украинские военные бегут из Красногоровки из-за усталости и долгого нахождения в зоне боевых действия. Он сообщил, что среди мобилизованных в этом населенном пункте есть люди с тяжелыми патологиями.

В Минобороны анонсировали завершение операции в Красногоровке

Российские войска практически завершили операцию по освобождению Красногоровки, заявил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Мамай.

Операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден. Остаются считанные улицы, считанные дома

Замкомбрига с позывным Мамай

Военный добавил, что зачистку города от украинских сил усложняет наличие большого количества мирных жителей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщал, что наиболее активные бои в зоне спецоперации идут под Донецком. Он допустил, что Красногоровка может быть взята под контроль ВС РФ в ближайшей перспективе.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится. Целью украинских военных останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация идеологии неонацизма.

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      Марина Совина
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