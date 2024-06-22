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10:06, 22 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт назвал места самых активных боев в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: самые активные бои в зоне СВО сейчас идут под Донецком

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самые активные бои в зоне специальной военной операции сейчас идут под Донецком, утверждает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он описал обстановку на фронте и назвал главные для российских сил задачи.

Противник сейчас пытается проводить контратаки, особенно на харьковском направлении. [Текущая задача —] уничтожать его живую силу. Там задействованы наиболее опытные части и соединения [российских сил]. Это касается всех направлений

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Бои идут в Красногоровке. Все продвигается так, что она в ближайшей перспективе будет взята под контроль. Также идут бои у Горловки, наши наступают в населенный пункт, который украинские власти переименовали в Нью-Йорк. По факту на всех направлениях с юга до севера идут напряженные бои, и еще идет небывалая гибридная война, информационная составляющая, якобы противник собирается идти в большое наступление. (...) Нас в ближайшие недели ожидают определенные изменения. Достаточно серьезная идет на фронте борьба, в которой мы владеем инициативой», — добавил он.

21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные взяли под контроль серьезный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. По его словам, он находится на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

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