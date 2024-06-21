В ДНР сообщили о взятии серьезного укрепрайона ВСУ на авдеевском направлении

Кимаковский: российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

Российские военные взяли серьезный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, данный укрепрайон находится на авдеевском направлении, в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

«"Оседлали" там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия», — уточнил Кимаковский. Он добавил, что на данном участке фронта в настоящее время «очень плотно» работает российская артиллерия.

Советник ДНР также рассказал об обстановке в Часовом Яре. Кимаковский заявил, что на данном этапе российские военные проводят зачистку уже занятых ими микрорайонов в населенном пункте.