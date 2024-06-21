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14:57, 21 июня 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о зачистке взятых под контроль ВС России микрорайонов Часова Яра

Кимаковский: началась зачистка взятых под контроль ВС РФ микрорайонов Часова Яра

Фото: Jose Colon / Anadolu / Getty Images

В Часовом Яре началась зачистка взятых под контроль Вооруженными силами (ВС) России микрорайонов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты», — приводятся в публикации слова советника.

Он добавил, что российские войска для этих целей активно применяют военно-воздушные силы.

Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий рассказал, что российские войска контролируют Часов Яр примерно на 70 процентов. По его словам, ВС РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения и продовольствия украинским силам.

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      Глеб Палехов
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