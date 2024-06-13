В Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов

Депутат ГД Водолацкий: Часов Яр в ДНР взят под контроль на примерно 70 процентов

Российские войска примерно на 70 процентов контролируют город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД), координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР) Виктор Володацкий в беседе с РИА Новости.

«Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество вэсэушников. В этом районе сейчас идет бой», — рассказал Володацкий.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часова Яра под Донецком. По его данным, оборона Вооруженных сил Украины в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.