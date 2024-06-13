Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 13 июня 2024Бывший СССР

В Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов

Депутат ГД Водолацкий: Часов Яр в ДНР взят под контроль на примерно 70 процентов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска примерно на 70 процентов контролируют город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД), координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР) Виктор Володацкий в беседе с РИА Новости.

«Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество вэсэушников. В этом районе сейчас идет бой», — рассказал Володацкий.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часова Яра под Донецком. По его данным, оборона Вооруженных сил Украины в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Пашинян предложил Лукашенко извиниться перед армянами из-за слов про Карабах. Что на это ответили в Белоруссии?

      МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900

      В Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов

      Москалькова обратилась в международные органы из-за атаки на журналистов НТВ

      На Украине раскрыли препятствие для взлета истребителей F-16

      Украине предрекли истощение из-за Байдена

      Озвучены планы по эвакуации раненого журналиста НТВ

      Евросоюз продлит прием украинских беженцев до 2026 года

      В США заявили об ослаблении лидеров Запада

      Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше