Военкор сообщил об отходе ВСУ из Часов Яра. Украина решила перебросить войска на харьковское направление

Военкор Котенок сообщил о попытке ВСУ отступить из Часов Яра под Донецком

Бойцы Вооруженных сил Украину (ВСУ) начинают отступать из Часов Яра под Донецком. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ Юрий Котенок военкор

ВСУ могут готовить наступление на харьковском направлении

Военкор утверждает, что оборона ВСУ в этом районе снята. Многие военные переброшены на харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов населенного пункта.

Фото: Thomas Peter / Reuters

7 июня отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков сообщал, что ВСУ готовятся к наступательным действиям именно на харьковском направлении, о чем свидетельствуют разведданные. По его данным, украинские войска подвели на харьковское направление от семи до десяти бригад.

Котенок также сообщает, что ВСУ потеряли большую часть микрорайона «Канал» в Часов Яром и отошли на западные рубежи в черте города. В свою очередь 6 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о продвижении Вооруженных сил России в городе.

Военный эксперт объяснил отступление ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ отступают из-под Часова Яра из-за недостатка сил. Он объяснил, что этот населенный пункт считается одним из стержневых укрепрайонов и открывает пути по высотам в сторону границы ДНР.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

«Скорее всего, наше массированное применение авиации, корректируемых бомб, артиллерии и частичное снятие соединений на другое направление сказывается на этих событиях», — рассудил Дандыкин.

Часов Яр находится неподалеку от Донецка. До начала военных действий в нем проживало около 12 тысяч человек. Активные бои за него начались в апреле 2024 года, когда российские силы прорвали оборону.