Бойцы Вооруженных сил Украину (ВСУ) начинают отступать из Часов Яра под Донецком. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ
ВСУ могут готовить наступление на харьковском направлении
Военкор утверждает, что оборона ВСУ в этом районе снята. Многие военные переброшены на харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов населенного пункта.
7 июня отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков сообщал, что ВСУ готовятся к наступательным действиям именно на харьковском направлении, о чем свидетельствуют разведданные. По его данным, украинские войска подвели на харьковское направление от семи до десяти бригад.
Котенок также сообщает, что ВСУ потеряли большую часть микрорайона «Канал» в Часов Яром и отошли на западные рубежи в черте города. В свою очередь 6 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о продвижении Вооруженных сил России в городе.
Военный эксперт объяснил отступление ВСУ
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ отступают из-под Часова Яра из-за недостатка сил. Он объяснил, что этот населенный пункт считается одним из стержневых укрепрайонов и открывает пути по высотам в сторону границы ДНР.
«Скорее всего, наше массированное применение авиации, корректируемых бомб, артиллерии и частичное снятие соединений на другое направление сказывается на этих событиях», — рассудил Дандыкин.
Часов Яр находится неподалеку от Донецка. До начала военных действий в нем проживало около 12 тысяч человек. Активные бои за него начались в апреле 2024 года, когда российские силы прорвали оборону.