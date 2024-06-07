На Украине рассказали о подготовке к контрнаступлению

Полковник СБУ Стариков: украинские войска готовятся к наступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, о чем свидетельствуют разведданные. Об этом в блоге на Youtube заявил отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков.

«Сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ», — сказал Стариков, добавив, что украинские войска подвели на харьковское направление от семи до десяти бригад.

По словам военного, Запад специально разрешил Украине наносить удары по территории России оружием НАТО в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и Евросоюз помогают сформировать ударный воздушный комплекс, включающий самолеты F-16.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ситуация в регионе остается сложной, а обстрелы не утихают. По его словам, по всей линии фронта в регионе идут тяжелые бои. При этом Ганчев отметил, что ВСУ отправляют под Харьков мобилизованных бойцов без подготовки.