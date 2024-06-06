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13:24, 6 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

Глава ВГА Ганчев: по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в Telegram.

«По всей линии фронта идут тяжелые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») против мирного населения», — написал он.

Он также отметил, что только за последние две недели из-за ударов украинских беспилотников девять мирных жителей Купянского района получили ранения. По словам Ганчева, сейчас ВГА вместе с военными продолжает эвакуировать людей из занятых российскими войсками населенных пунктов на севере Харьковской области.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Киев испытывает трудности на фронтах в Харьковской области. По его словам, наиболее сложными остаются направления на харьковском, купянском, кураховском и покровском направлениях.

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      Александр Курбатов
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