Сырский назвал направления с наиболее сложной обстановкой для ВСУ

Сырский пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию на харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась для украинских войск на харьковском, купянском, кураховском и покровском направлениях. Главком ВСУ также пожаловался на активные боевые действия в районе Часова Яра и в Волчанске.

«В целом ситуация остается сложной [для ВСУ] вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — добавил Сырский.

Ранее стало известно о переброске в Харьковскую область американских реактивных систем залпового огня. Как сообщал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, на данное направление Киев отправил 12 пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы и обслуживающий персонал.